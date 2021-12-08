Охоронець київської лікарні побив адвоката металевою трубою (відео)

У Києві охоронець побив водія, який заїхав на територію Олександрівської лікарні

Адвокат стверджує, що йому зламали руку

У Києві охоронець Олександрівської лікарні побив металевою трубою водія авто, який разом зі своєю супутницею заїхав на територію медустанови. Як розповів потерпілий, приватний адвокат Дмитро Калько на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався 6 грудня.

«В'їзд до лікарні віддають у розпорядження «контуженого» з саморобними знаряддями для нападу. Ніяких камер, за їхніми словами, на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний», – написав чоловік.

Він показав фото, на якому у нього після конфлікту з охоронцем рука опинилась у гіпсі.

Він також опублікував відео, на якому немає початку конфлікту, але вже видно, як охоронець із залізною трубою б'є чоловіка. Жінка, яка все знімає, каже, що охоронець забризкав її з балона, коли вона сиділа в авто.

За словами охоронця, чоловік спочатку на нього замахувався. На відео він просить, щоби водій прибрав свою машину.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:





Варто зазначити, що Олександрівська лікарня розташована у центрі міста. У мережі кажуть, що на територію медзакладу часто заїжджають водії, які хочуть безкоштовно припаркувати своє авто.

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