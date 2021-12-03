У столичній лікарні рецидивіст пограбував медика

Грабіжником виявився 36-річний уродженець Одещини, який раніше відбував покарання за вбивство власної дружини

У кімнаті відпочинку медперсоналу зловмисник викрав із сумки лікаря гроші та банківські картки

Київські оперативники викрили чоловіка за крадіжку у столичній лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що з медичного закладу на проспекті Свободи невідомий викрав особисті речі. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці поспілкувались із заявницею та встановили, що крадіжка відбулась у той час, коли жінка вийшла з кімнати відпочинку та пішла у справах. Зловмисник, скориставшись відсутністю людей поруч, зайшов до службового приміщення та викрав із сумки потерпілої 600 грн, банківські картки, після чого втік.

Поліцейські опитали свідків, встановили прикмети ймовірного підозрюваного та розпочали його розшук. Згодом оперативники виявили порушника неподалік від місця вчинення злочину. Ним виявився 36-річний уродженець Одещини, який раніше відбував покарання за вбивство власної дружини.

У зловмисника правоохоронці вилучили речові докази – гроші та банківські картки, які належать потерпілій.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 80 до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Як повідомлялося, на Київщині поліція затримала двох уродженців Грузії, які обкрадали квартири.