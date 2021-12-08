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    У Києві, поки водій бив пішохода, його автівка в’їхала у сміттєвоз (відео)

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    Після ДТП водій продовжував бити пішохода - У Києві, поки водій бив пішохода, його автівка в’їхала у сміттєвоз (відео)
    Після ДТП водій продовжував бити пішохода
    фото: скріншот із відео

    Конфлікт на дорозі і ДТП сталися у Дарницькому районі столиці

    У середу, 8 грудня, на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва сталася курйозна ситуація на дорозі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    По вул. Ревуцького на швидкості мчав водій Toyota. В один момент автівка влетіла у велику калюжу, повністю обливши перехожого. Обурений пішохід у відповідь стукнув по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом.

    Але й на цьому історія не завершилися. Коли водій вибіг з автомобіля, його машина покотилася далі і в’їхала у сміттєвоз.

    Як повідомлялося, 7 грудня у селі Нові Петрівці на вході на територію Національного парку «Межигір’я» автомобіль Volkswagen Passat в’їхав у будівлю каси. За кермом авто перебував 32-річний громадянин Саудівської Аравії.

    Нещодавно патрульні поліцейські затримали водійку Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, тікала від поліцейських та скоїла ДТП у Києві.

    Теги: ДТП Київ бійка водій автомобіль
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    У Києві, поки водій бив пішохода, його автівка в’їхала у сміттєвоз (відео)