У Києві, поки водій бив пішохода, його автівка в’їхала у сміттєвоз (відео)

Конфлікт на дорозі і ДТП сталися у Дарницькому районі столиці

У середу, 8 грудня, на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва сталася курйозна ситуація на дорозі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

По вул. Ревуцького на швидкості мчав водій Toyota. В один момент автівка влетіла у велику калюжу, повністю обливши перехожого. Обурений пішохід у відповідь стукнув по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом.

Але й на цьому історія не завершилися. Коли водій вибіг з автомобіля, його машина покотилася далі і в’їхала у сміттєвоз.

Як повідомлялося, 7 грудня у селі Нові Петрівці на вході на територію Національного парку «Межигір’я» автомобіль Volkswagen Passat в’їхав у будівлю каси. За кермом авто перебував 32-річний громадянин Саудівської Аравії.

Нещодавно патрульні поліцейські затримали водійку Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, тікала від поліцейських та скоїла ДТП у Києві.