Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
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Розсилка
Чоловік відбувся легким переляком і не травмувався
У четвер, 16 травня, у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.
Інцидент стався близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.
За словами потерпілого, він поспішав на автовокзал. Щоб скоротити дистанцію, чоловік з валізою в руках вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. Mercedes повертав в сторону бульвару Дружби народів. Наїзд стався на «сліпому» повороті.
Пішохід відбувся легкими ударами. Чоловік взяв провину на себе, знявши підозри з дівчини-водія.
На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі інциденту встановлюються.
Як повідомлялося, 16 травня на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів.