Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)



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Наїзд стався на «сліпому» повороті Фото: Інформатор

Чоловік відбувся легким переляком і не травмувався

У четвер, 16 травня, у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Інцидент стався близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами потерпілого, він поспішав на автовокзал. Щоб скоротити дистанцію, чоловік з валізою в руках вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. Mercedes повертав в сторону бульвару Дружби народів. Наїзд стався на «сліпому» повороті.

Пішохід відбувся легкими ударами. Чоловік взяв провину на себе, знявши підозри з дівчини-водія.

На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, 16 травня на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів.