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    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)

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    Наїзд стався на &laquo;сліпому&raquo; повороті - Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Наїзд стався на «сліпому» повороті
    Фото: Інформатор

    Чоловік відбувся легким переляком і не травмувався

    У четвер, 16 травня, у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

    Інцидент стався близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами потерпілого, він поспішав на автовокзал. Щоб скоротити дистанцію, чоловік з валізою в руках вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. Mercedes повертав в сторону бульвару Дружби народів. Наїзд стався на «сліпому» повороті.

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    Пішохід відбувся легкими ударами. Чоловік взяв провину на себе, знявши підозри з дівчини-водія.

    На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі інциденту встановлюються.

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    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Поблизу Ocean Plaza дівчина на Mercedes збила пішохода (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 16 травня на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів.

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    ДТП Київ автомобіль поліція
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