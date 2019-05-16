У Київраді придумали, як за 2,4 млрд грн зменшити смертність на дорогах



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10 травня на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП: ле гковий автомобіль на повній швидкості врізався в припаркований MAN Фото: Інформатор

Фінансування програми щодо підвищення організації та безпеки дорожнього руху столиці на 4 роки складає 2,37 млрд грн

На засіданні Київської міської ради депутати підтримали міську цільову програму щодо підвищення організації та безпеки дорожнього руху столиці до 2022 року.

Відповідна програма, яка розрахована на 4 роки, покликана створити комфортні та безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху та зменшити рівень травматизму й смертності в столиці. Адже наразі за кількістю летальних випадків Київ випереджає більшість європейських міст. За 2017 рік смертність на дорогах порівняно з 2016 роком зросла майже на 48%. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Реалізація програми сприятиме зменшенню випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР, незастосування ременів безпеки тощо. Значну увагу приділено заходам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках. На це до 2022 року планується витратити 58 млн грн. А на будівництво світлофорних об’єктів – 292,6 млн грн. Загалом фінансування програми на 4 роки складає 2,37 мільярди гривень.

«Через зношеність дорожньої інфраструктури ми тривалий час приділяли більше уваги її відновленню та збільшенню пропускної спроможності. Але період «євроблях» продемонстрував, що елемент безпеки на дорогах не варто покладати лише на учасників руху чи штрафи. Це має бути ціла система заходів: від модернізації перехресть, створення умов пересування для маломобільних груп і закупівлі габаритно-вагових комплексів до таких простих речей, як самодисципліна у використанні паску безпеки», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

Реалізація програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху столиці дасть можливість скоротити кількість смертельних випадків у 2022 році на 30 відсотків у порівнянні з 2015 роком.

Рішення підтримали 65 депутатів.