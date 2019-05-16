У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після наїзду на пішоходів автомобіль пролетів зелені насадження та влетів у паркан Фото: Київ оперативний

Водій після аварії навіть не викликав «швидку» на місце

Сьогодні, 16 травня, на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, водій Renault в'їхав у відбійник, його відкинуло на пішохідний перехід, де він збив 27-річного чоловіка із 5-річною дочкою, після чого пролетів зелені насадження та влетів у паркан.

«Очевидці аварії були шоковані тим, що після аварії водій, який не отримав ушкоджень, навіть не викликав «швидку» на місце, а лише ходив і збирав розкидані деталі свого авто», - йдеться в повідомленні.

Дівчинку у лікарню забрали випадкові свідки, а її батька вже з місця госпіталізували лікарі «швидкої».

Водій Renault від будь-яких пояснень відмовився.

Наразі на місці працює патруль поліції та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 14 травня на вул. Володимира Покотила біля житлового комплексу «Парковий» автомобіль збив дівчинку.