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    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)

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    <p>Після наїзду на пішоходів автомобіль пролетів зелені насадження та влетів у паркан</p> - У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)

    Після наїзду на пішоходів автомобіль пролетів зелені насадження та влетів у паркан

    Фото: Київ оперативний

    Водій після аварії навіть не викликав «швидку» на місце

    Сьогодні, 16 травня, на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, водій Renault в'їхав у відбійник, його відкинуло на пішохідний перехід, де він збив 27-річного чоловіка із 5-річною дочкою, після чого пролетів зелені насадження та влетів у паркан. 

    «Очевидці аварії були шоковані тим, що після аварії водій, який не отримав ушкоджень, навіть не викликав «швидку» на місце, а лише ходив і збирав розкидані деталі свого авто», - йдеться в повідомленні. 

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    Дівчинку у лікарню забрали випадкові свідки, а її батька вже з місця госпіталізували лікарі «швидкої».

    Водій Renault від будь-яких пояснень відмовився. 

    Наразі на місці працює патруль поліції та слідчо-оперативна група.

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    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)
    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)
    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)
    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)
    У Києві автомобіль збив чоловіка з дитиною (фото)

    Нагадаємо, 14 травня на вул. Володимира Покотила біля житлового комплексу «Парковий» автомобіль збив дівчинку.

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