Початок реконструкції Шулявської розв’язки відкладається



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції

Початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві переноситься на невизначений термін через те, що Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції. Про це УНН повідомили у комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва».

«Ні, ще не почалась (реконструкція. - Ред.) у зв’язку з петицією Віктора Петрука, на 6 червня запланований розгляд комісією його варіанту. Але ми не зупиняємося, підготовчі роботи тривають, люди готуються до цієї роботи - до перекриття з подальшим виконанням робіт. Початок робіт залежить від того, як будуть розглянуті варіанти. Ми маємо надію, що Петруку будуть наведені всі доводи, що його варіант не терпить критики, і після того ми приступимо до роботи», - повідомили у КП.

Так, петиція була створена 8 травня 2018 року. Автор вимагає провести закритий архітектурний конкурс на краще проектне рішення розв’язки Шулявського шляхопроводу.

Як зауважив автор петиції, КМДА заявила про наміри здійснити реконструкцію шулявської розв'язки за схемою неповного «Чотирилисника».

«Чотирилисник» є застарілим типом транспортної розв’язки, що має обмежене використання в містах. Реалізація його на перетині Малої кільцевої дороги (Гетьмана – Довженка) та пр-ту Перемоги не призведе до покращення транспортної ситуації в місті. Альтернативою неповному «Чотирилиснику» є трирівнева розв’язка з реверсним розподільчим кільцем - сучасне інноваційне рішення з високими техніко-експлуатаційними показниками», - вказано у тексті петиції.

Вона набрала необхідну кількість голосів, тож столична влада мала її розглянути.

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що з 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

У лютому 2018 року на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.