На Шулявському мосту у Києві з асфальту вилізла арматура: пошкоджено 10 авто

Частина автомобілістів лагодить свій транспорт прямо на мосту

У Києві на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто. Про це повідомляє паблік dtp.kiev. «Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто! Деякі стоять нижче вже біля зупинки. Частина лагодитися прямо



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Фото: Київ оперативний Пошкоджені автомобілі на Шулявському шляхопроводі

Частина автомобілістів лагодить свій транспорт прямо на мосту

У Києві на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

«Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто! Деякі стоять нижче вже біля зупинки. Частина лагодитися прямо на мосту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає паблік, посеред проїжджої частини ями з арматурами, що стирчать.

«Диски рве як пластикові», - резюмує видання.

Паблік «Київ оперативний» додає, що величезна яма на Шулявському шляхопроводі в сторону Петрівки має глибину близько 25 см.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.