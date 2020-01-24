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    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)

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    Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн - Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)
    Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн
    Фото: ДБР

    Податківцю загрожує до десяти років позбавлення волі

    Cлідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тисяч гривень.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, посадовець вимагав від громадянина хабар за пришвидшення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

    Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кр

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    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)
    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)
    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)
    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)
    Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)

    имінальному провадженні здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції та Головне управління внутрішньої безпеки ДФС України.

    Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. 

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    ДФС Київ кримінал корупція в Україні хабар Київщина Державне бюро розслідувань
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