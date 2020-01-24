Податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій (фото)



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Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн Фото: ДБР

Податківцю загрожує до десяти років позбавлення волі

Cлідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав від громадянина хабар за пришвидшення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кр

имінальному провадженні здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції та Головне управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.