Колишній керівник ДАБІ спростував свою причетність до будь-яких корупційних схем



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Олександр Строкач написав, що рішення про видачу ліцензії забудовникам приймає спеціальна Ліцензійна комісія, а його підпис на документі просто формальність

Вважаю відвертою маніпуляцією поширення інформації про мою причетність до видачі скандальної ліцензії, - Строкач

Колишній в.о. голови ДАБІ Олександр Строкач спростовує причетність до будь-яких корупційних схем, пов’язаних з видачею ліцензій Інспекцією.

Про це він заявив, коментуючи поширену низкою ЗМІ інформацію.

«Вважаю відвертою маніпуляцією поширення інформації про мою причетність до видачі скандальної ліцензії. Ні для кого не секрет, що видача будівельних дозволів – не компетенція керівника Інспекції. Рішення про видачу ліцензії приймає спеціальна Ліцензійна комісія, а мій підпис на такого роду документі – не більше, аніж формальність», - роз’яснює ексглава ДАБІ.

За його словами, на жаль, забудовники в процесі ліцензування часто ставали жертвами маніпуляцій з боку сумнівних посередницьких та консалтингових компаній та втягувалися в корупційні схеми.

«Саме тому одним з моїх кроків на посаді керівника ДАБІ було запровадження практики безкоштовного консультування забудовників фахівцями Інспекції. Адже максимальна обізнаність з питань ліцензування, можливість отримання фахових роз’яснень позбавляла сумнівних ділків посередницьких заробітків та була важливим кроком до подолання корупції в будівельній сфері», - додав ексчиновник.

«Поширену сьогодні інформацію вважаю інформаційною провокацією. Переконаний, дискредитація людей, причетних до боротьби з корупцією в будівельній сфері, вигідна насамперед будівельній мафії, яка всіма силами сьогодні прагне повернути собі контроль над ДАБІ», - заявив Строкач.

Як повідомлялося, ЗМІ поширили інформацію, що ліцензію, за яку вимагали хабар, підписав ексголова ДАБІ Строкач.

Нагадаємо, Олександр Строкач виконував обов’язки голови ДАБІ з вересня по грудень 2019 року.