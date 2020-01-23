СБУ затримала на хабарі начальника юридичного відділу «Укроборонпрому» (фото)



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Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання $2 тис. хабара

У межах протидії корупції співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди посадовця державного підприємства «Завод «Генератор» ДП «Укроборонпром».

Оперативники спецслужби встановили, що начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця $2 тисячі. Посадовець обіцяв комерсанту прискорити погодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех із виробництва меблів. Посередниками в «угоді» виступили ексначальник відділу оренди підприємства та знайомий керівника юрвідділу.

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Перевіряється причетність інших посадовців держпідприємства до протиправних дій.

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.