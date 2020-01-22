Затриманий на хабарі у $20 тис. трансплантолог відбувся штрафом у 8,5 тис. грн



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Хірург-трансплантолог Олег Котенко

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Солом’янський районний суд оштрафував на 8500 грн колишнього керівника відділення Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олега Котенка, викритого на хабарі у $20 тис.

Про це йдеться у вироку суду від 9 січня.

За даними слідства, у 2019 році лікар неодноразово бачився з пацієнтом, якому поставив діагноз «рак печінки» на фоні цирозу й гепатиту «С». Розуміючи хворобливий стан здоров’я пацієнта, лікар почав незаконно вимагати в нього гроші. Спочатку йшлося про 3 тисячі гривень за консультацію, а згодом про 30 тисяч доларів за трансплантацію печінки і подальше лікування.

5 вересня обвинувачений з іншими лікарями відділення провели операцію і пересадили печінку. Хворий передав хірургу 2 тисячі доларів, а згодом і 20 тисяч доларів, після чого відбулося затримання.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Його дії кваліфікували за ч. ст.184 ККУ (незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державному закладі охорони здоров’я) і за ч.3 ст.354 ККУ (одержання неправомірної вигоди працівником установи). Суд призначив лікарю покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень).

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.

Голосіївський райсуд Києва відпустив лікаря під нічний домашній арешт. Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.