  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Погода підготувала киянам сюрпризи на четвер

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    21 жовтня в Києві пориви вітру сягатимуть&nbsp;15-20 м/с - Погода підготувала киянам сюрпризи на четвер
    21 жовтня в Києві пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
    Фото з відкритих джерел

    У Києві оголошено штормове попередження

    У четвер, 21 жовтня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Києві завтра дощу не очікується.

    «А ось температура повітря, пробиваючись через потужний вітер, все ж зможе (сподіваюсь) завтра досягнути +17 градусів», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    «Словом, гарно завтра поснідайте, наберіть ваги, щоб не заплутатись у тролейбусних дротах, верхівках тополь чи не зачепитись полою пальта за білборд якогось благодійника», – жартома додала Діденко.

    Раніше кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Погода підготувала киянам сюрпризи на четвер