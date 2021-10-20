Погода підготувала киянам сюрпризи на четвер

У Києві оголошено штормове попередження

У четвер, 21 жовтня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Києві завтра дощу не очікується.

«А ось температура повітря, пробиваючись через потужний вітер, все ж зможе (сподіваюсь) завтра досягнути +17 градусів», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

«Словом, гарно завтра поснідайте, наберіть ваги, щоб не заплутатись у тролейбусних дротах, верхівках тополь чи не зачепитись полою пальта за білборд якогось благодійника», – жартома додала Діденко.

Раніше кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені.