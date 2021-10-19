В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 19 жовтня

В Україні у вівторок, 19 жовтня, в більшості областей буде хмарно

У Центрі та на Півночі буде найхолодніше

У вівторок, 19 жовтня, в Україні буде переважно суха погода. Водночас в країні очікуються «погодні гойдалки». Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі 19 жовтня накриють Харківську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області. Вітер по всій території України буде 7-12 м/с.

Найтепліше буде на півдні України та в Ужгороді.

У західних областях буде хмарно і з проясненнями. Вдень температура повітря - від +10 до +13 градусів, а вночі температура опуститься до +3-6 градусів. Дощі не прогнозуються.

У Центрі та на Півночі буде також похмура погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +9-12 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме від +2 до +5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня

На Сході України вдень прогнозують від +10 до +13 градусів. Уночі буде значно холодніше - від +3 до +6 градусів. Подекуди можливі опади.

На Півдні середня добова температура становитиме +11-14 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься від +5 до +7. Дощів не прогнозують.

У Києві прогнозують сонце, яке іноді буде ховатись за хмари. Температура повітря сягне +9-11 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +3-5 градусів. Без опадів.

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