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    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)

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    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    У високогір'ї утримується морозна погода

    У Карпати прийшла справжня зима. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

    «Станом на 08:00 19 жовтня 2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря -3°С», – йдеться у повідомленні.

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    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)
    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)

    Раніше кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені.

    «Від різких похолодань до різких потеплінь – і знову справа буде йти до похолодання в кінці жовтня. Мене турбує друга половина жовтня, адже якщо в другій половині з'являться негативні нічні та денні температури, це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але це буде сніг із дощем», – зазначила Вазіра Мартазінова.

    За її словами, старт останнього місяця осені буде досить прохолодним. Втім, не обійдеться і без сюрпризів з відміткою «плюс».

    Нагадаємо, 12 жовтня на гірськолижному курорті Буковель (Івано-Франківська область) випав сніг. Крім того, засніжило і на горі Піп Іван Чорногірський.

    Додамо, що в Україну йде похолодання: синоптики дали прогноз погоди на 19 жовтня.

    Читайте також: Карпати засипає снігом (відео з Буковеля)

    Теги: прогноз погоди Івано-Франківщина Карпати (гори) снігопад повітря вітер Буковель
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    Справжня зима: гори у Карпатах замело снігом (фото)