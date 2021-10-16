Кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені

Прогноз погоди на другу половину жовтня і листопад

У другій частині жовтня погода буде дуже нестійкою, а в кінці місяця можливий сніг з дощем. Температурні гойдалки очікуються і в листопаді – від «мінусів» до 15 градусів тепла. В цілому залишок осені обіцяє бути теплішим за норму.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, пише «Апостроф».

«Від різких похолодань до різких потеплінь – і знову справа буде йти до похолодання в кінці жовтня. Мене турбує друга половина жовтня, адже якщо в другій половині з'являться негативні нічні та денні температури, це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але це буде сніг із дощем», – зазначила Вазіра Мартазінова.

За її словами, старт останнього місяця осені буде досить прохолодним. Втім, не обійдеться і без сюрпризів з відміткою «плюс».

«На початку листопада ми очікуємо температуру повітря близько нуля градусів, а вночі близько п’яти градусів морозу. Проте це будуть ще не зимові процеси. І знову листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла»,– зазначила кліматологиня.

Мартазінова сказала, що до кінця місяця прийде зимове похолодання.

«Температура повітря восени буде вищою за норму. Але всередині кожного місяця погодні умови будуть нестійкими», – підсумувала вона.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.