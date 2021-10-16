  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після снігу і морозів прийде потепління - Кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені
    Після снігу і морозів прийде потепління
    Фото «Главком»

    Прогноз погоди на другу половину жовтня і листопад

    У другій частині жовтня погода буде дуже нестійкою, а в кінці місяця можливий сніг з дощем. Температурні гойдалки очікуються і в листопаді – від «мінусів» до 15 градусів тепла. В цілому залишок осені обіцяє бути теплішим за норму.

    Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, пише «Апостроф».

    «Від різких похолодань до різких потеплінь – і знову справа буде йти до похолодання в кінці жовтня. Мене турбує друга половина жовтня, адже якщо в другій половині з'являться негативні нічні та денні температури, це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але це буде сніг із дощем», – зазначила Вазіра Мартазінова.

    За її словами, старт останнього місяця осені буде досить прохолодним. Втім, не обійдеться і без сюрпризів з відміткою «плюс».

    «На початку листопада ми очікуємо температуру повітря близько нуля градусів, а вночі близько п’яти градусів морозу. Проте це будуть ще не зимові процеси. І знову листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла»,– зазначила кліматологиня.

    Мартазінова сказала, що до кінця місяця прийде зимове похолодання.

    «Температура повітря восени буде вищою за норму. Але всередині кожного місяця погодні умови будуть нестійкими», – підсумувала вона.

    Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

    Читайте також: Погода сказилася. Микола Кульбіда про те, що коїться з кліматом
    Теги: прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені