Поліція розшукує двох киян, які чотири дні тому вирушили на гору Памір і зникли

Співробітники поліції просять усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваних, звертатися на спецлінію «102»

Востаннє чоловіки виходили на зв'язок 16 липня

На Буковині поліцейські розшукують двох безвісти зниклих жителів Києва. 17 липня до правоохоронців звернулася жителька столиці та повідомила, що 13 липня її 42-річний чоловік Кочмар Дмитро Михайлович разом зі своїм 38-річним братом Кочмаром Павлом Михайловичем поїхали з дому в напрямку гори Памір Вижницького району і наразі їхнє місце перебування невідоме. Востаннє розшукувані виходили на зв'язок 16 липня. Про це ідеться у повідомленні пресслужби поліції Чернівецької області.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловіки могли вирушити на гору Дуконя Верховинського району Івано-Франківської області.

Пошуки безвісти зниклих досі тривають. Співробітники поліції просять усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваних, звертатися на спецлінію «102».

Крім того, за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів поліція Київщини розшукує учасників злочинного угруповання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини затримала банду, яка в селі Лосятин Білоцерківського району вдерлася до будинку місцевого жителя та пограбувала із застосуванням насильства до господарів.

Також у селі Русанів, що у Броварському районі Київської області, вночі троє невідомих проникли в будинок 60-річного бізнесмена.Господаря та його дружину зв’язали, били та катували, щоб розповіли, де ховають гроші та коштовності. Бандити зникли, прихопивши $100 тис., а побитий чоловік відразу помер на руках дружини.

Коли загиблого оглянули медики, стало зрозуміло, що травми на його тілі були не смертельні. У потерпілого від пережитого стресу зупинилося серце.







