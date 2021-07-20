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    У Києві дівчина пішла на вечірку і зникла безвісти

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    Розшукується Олена Кулешова - У Києві дівчина пішла на вечірку і зникла безвісти
    Розшукується Олена Кулешова
    Фото: скріншот із відео в Instagram

    Дівчина розважалася на Трухановому острові

    У Києві розшукується Олена Кулешова, 1992 року народження, яка 18 липня о 19:00 вийшла з дому і вирушила на вечірку в розважальний комплекс Cuba Camp на Трухановому острові та зникла безвісти. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    18 липня о 21:30 дівчина востаннє відповідала на повідомлення, була на вечірці. Після цього більше на зв'язок вона не виходила.

    Прикмети: світле волосся, блакитні очі, 160-163 см зросту, 50-60 кг. На тілі є татуювання: на лівій руці – сова, на правій руці і на шиї – напис латиною (цитата).

    Була одягнена: біла сукня з принтом ластівки, білі кеди і біла бананка, окуляри для зору в чорній оправі, сережки-хрестики.

    «Якщо хтось був у цей день на вечірці в «Куба Кемп», у кого є відео, фото - будемо раді будь-якій інформації. Прошу телефонувати (093) 767 02 79 або 102», – закликають рідні дівчини.

    Нагадаємо, поліція Києва розшукує 24-річного чоловіка та неповнолітню дівчину, які тривалий час не виходять на зв'язок.

    Теги: Київ жінка розшук
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    У Києві дівчина пішла на вечірку і зникла безвісти