У Києві дівчина пішла на вечірку і зникла безвісти

Дівчина розважалася на Трухановому острові

У Києві розшукується Олена Кулешова, 1992 року народження, яка 18 липня о 19:00 вийшла з дому і вирушила на вечірку в розважальний комплекс Cuba Camp на Трухановому острові та зникла безвісти. Про це повідомляє «Київ оперативний».

18 липня о 21:30 дівчина востаннє відповідала на повідомлення, була на вечірці. Після цього більше на зв'язок вона не виходила.

Прикмети: світле волосся, блакитні очі, 160-163 см зросту, 50-60 кг. На тілі є татуювання: на лівій руці – сова, на правій руці і на шиї – напис латиною (цитата).

Була одягнена: біла сукня з принтом ластівки, білі кеди і біла бананка, окуляри для зору в чорній оправі, сережки-хрестики.

«Якщо хтось був у цей день на вечірці в «Куба Кемп», у кого є відео, фото - будемо раді будь-якій інформації. Прошу телефонувати (093) 767 02 79 або 102», – закликають рідні дівчини.

Нагадаємо, поліція Києва розшукує 24-річного чоловіка та неповнолітню дівчину, які тривалий час не виходять на зв'язок.