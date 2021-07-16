У Києві зникли безвісти неповнолітня разом зі своїм хлопцем (фото)

Неповнолітня прибула до столиці, де зустрілась із товаришем та обоє зникли

Поліція Києва розшукує 24-річного чоловіка та неповнолітню дівчину, які тривалий час не виходять на зв'язок. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась жителька Дніпропетровської області та повідомила, що її донька поїхала до столиці, де зустрілась із товаришем. Однак через декілька днів вона разом із ним зникла та перестала виходити на зв'язок.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня, а оперативні працівники – пошуки неповнолітньої дівчини та хлопця.

Розшукується Водяник Юлія Євгенівна, 05.02.2005 року народження.

Прикмети: зріст близько 160-165 см, середньої тілобудови, волосся світлого кольору. Була одягнена у клітчасту сорочку та штани сірого кольору.

Мешканка Дніпропетровщини Юлія Водяник поїхала в Київ і зникла

Розшукується Савельєв Сергій Володимирович, 18.04.1997 року народження.

Прикмети: зріст 175-180 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору.

Можливі місця перебування розшукуваних – підвальні приміщення та під’їзди будинків у Шевченківському районі Києва.

«При отриманні будь-якої інформації та про можливе місцезнаходження прохання телефонувати за номерами (096) 138-72-41, (063) 821-31-43 або 102», – просять правоохоронці.

Нагадаємо, 28 червня столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі.