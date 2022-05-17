Поїзди столичного метро не зупиняються на чотирьох станціях: перелік

У столичному метрополітені вже відновлено оплату за проїзд

Не працює пересадка між станціями «Хрещатик»-«Майдан незалежності»

Поїзди столичного метро не зупиняються на станціях «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк» та «Майдан Незалежності». Також не працює пересадка між станціями «Хрещатик»–«Майдан незалежності». Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

«Метрополітен працює в режимі перевезень. Рух поїздів здійснюється на всіх трьох лініях. Водночас поїзди слідують без зупинки повз станції: «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності», – йдеться в повідомленні.

Пересадочні вузли «Театральна»–«Золоті ворота» та «Палац спорту»–«Площа Льва Толстого» відчинені для пасажирів.

Зазначається, що метрополітен працює для перевезень пасажирів з 06:00 до 22:00. Водночас станції як укриття працюють цілодобово.

«Інтервали руху поїздів у годину пік 5-7 хвилин, у міжпікові години – 10-15 хвилин», – додає пресслужба.

Нагадаємо, що у столичному метрополітені відновлено електронну оплату за проїзду. А на час повітряної тривоги, для використання підземних станцій, як укриття, необхідно здійснювати прохід через турнікети ручного контролю біля контролера. Уразі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупинятиметься.