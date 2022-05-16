Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт

Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд

Київська влада з понеділка, 16 травня, відновила оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту.

А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється:

на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк». Відновила роботу станція метро «Кловська».

Інтервал руху поїздів скоротили. На всіх лініях інтервал - 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він також працює з 6:00 до 22:30.

«Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється», - пояснили в КМДА.

КП «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;

на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;

на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

Нагадаємо, у Києві відновила роботу станція метро «Кловська».

Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.