Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт
Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд
Київська влада з понеділка, 16 травня, відновила оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту.
А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.
Рух поїздів здійснюється:
- на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
- на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
- на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».
Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк». Відновила роботу станція метро «Кловська».
Інтервал руху поїздів скоротили. На всіх лініях інтервал - 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.
Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він також працює з 6:00 до 22:30.
«Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється», - пояснили в КМДА.
КП «Київпастранс» здійснює перевезення:
- на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;
- на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;
- на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.
Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.
Нагадаємо, у Києві відновила роботу станція метро «Кловська».
Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.
Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.