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    Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт

    Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт
    фото з відкритих джерел

    Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд

    Київська влада з понеділка, 16 травня, відновила оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту.

    А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий». Ціна на проїзд залишилася 8 грн за одноразовий проїзд.

    Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

    Рух поїздів здійснюється:

    • на «червоній» лінії – від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;
    • на «синій» лінії – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;
    • на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

    Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту». Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк». Відновила роботу станція метро «Кловська».

    Інтервал руху поїздів скоротили. На всіх лініях інтервал - 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

    Подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він також працює з 6:00 до 22:30.

    «Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється», - пояснили в КМДА.

    КП «Київпастранс» здійснює перевезення:

    • на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;
    • на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;
    • на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

    Вартість проїзду також не змінено. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

    Нагадаємо, у Києві відновила роботу станція метро «Кловська».

    Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

    Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт