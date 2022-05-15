Від «Київ візьмемо за кілька днів» російська влада перейшла до «Ніхт капітулірен!»

Нацисти, як і тепер Путін, перед своїм крахом теж лякали світовим апокаліпсисом

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Нихт капитулирен!

Не прошло и трех месяцев как от «Киев возьмем за несколько дней» российские власти перешли к истеричному: «нихт капитулирен!».

Посол России в США Антонов официально проблеял, что «капитуляции не будет, никогда не будет».

Ничего не напоминает? «Никогда еще клич «Мы никогда не капитулируем!» не звучал так часто, визгливо и неубедительно, но тем не менее послушно, как в последнюю зиму войны». («Последние дни Гитлера». Тревор-Роупер Хью).

Нацисты, так же как теперь Путин, перед крахом пугали мировым апокалипсисом: «Мы не капитулируем! Никогда! Пусть мы погибнем, но мы заберем с собой на тот свет весь мир!» (А. Гитлер).

Видимо, к путинскому фашизму свой 1945 год приближается.

Отрицание, как известно, – первая стадия принятия неизбежного (в данном случае капитуляции). Именно на ней находится сейчас посол Антонов. Медведев, бессильно плюющийся на большую семерку из своего бложика в телеграме, продвинулся чуть дальше – перешел в стадию гнева. Те в российской верхушке, кто немного поумнее, думают о торге. Самые умные впали в депрессию. Но всех их, как и германских предшествеников, ждёт окончательное принятие неизбежного – то есть капитуляция.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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