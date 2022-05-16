  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Стефанія Експрес» вже курсує за напрямком Київ – Івано-Франківськ (відео)

    Kalush Orchestra звучатиме цілий рік, при відправленні потяга&nbsp;№43 - «Стефанія Експрес» вже курсує за напрямком Київ – Івано-Франківськ (відео)
    Kalush Orchestra звучатиме цілий рік, при відправленні потяга №43
    фото: Укрзалізниця

    Пісня-переможець «Євробачення» лунає на вокзалах країни

    «Укрзалізниця» перейменувала потяг Київ – Івано-Франківськ на «Стефанія Експрес». Тепер у Калуші його вітають піснею «Стефанія».

    Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Крім того, звичайні українці теж стали викладати відео з вокзалів, де проїзжджав потяг.

    Додамо, що потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Про це заявляв голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Теги: росія окупанти Євробачення війна Укрзалізниця Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia Kalush Orchestra
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Стефанія Експрес» вже курсує за напрямком Київ – Івано-Франківськ (відео)