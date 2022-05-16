«Стефанія Експрес» вже курсує за напрямком Київ – Івано-Франківськ (відео)

Kalush Orchestra звучатиме цілий рік, при відправленні потяга №43

Kalush Orchestra звучатиме цілий рік, при відправленні потяга №43

Пісня-переможець «Євробачення» лунає на вокзалах країни

«Укрзалізниця» перейменувала потяг Київ – Івано-Франківськ на «Стефанія Експрес». Тепер у Калуші його вітають піснею «Стефанія».

Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. Крім того, звичайні українці теж стали викладати відео з вокзалів, де проїзжджав потяг.

Додамо, що потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Про це заявляв голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).