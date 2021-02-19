Поки півень не клюне... Після інциденту на Хрещатику в Києві перевірять всі дорожні знаки

Знак, який упав на автівки, вже замінили

Комунальники встановили причину падіння дорожнього знака

Співробітники комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» провели перевірку причин падіння дорожнього знаку 5.16 «Напрямок руху по смугах», що сталося 18 лютого на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє пресслужба Центру організації дорожнього руху.

Встановлено, що внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема сильного вітру, було пошкоджене кріплення дорожнього знаку, що призвело до його падіння.

На даній локації вже встановлено новий дорожній знак.

Співробітники Центру організації дорожнього руху розпочали позапланову перевірку всіх дорожніх знаків над проїжджою частиною вулично-дорожньої мережі Києва.

Перевірка триватиме до 22 лютого.

Як повідомлялося, 18 лютого на вулиці Хрещатик на автомобілі, що стояли перед світлофором, упав дорожній знак, який висів над проїжджою частиною. Пошкодження отримали дві автівки.