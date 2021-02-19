  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві автобус протаранив маршрутку і заблокував рух тролейбусів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через ДТП тролейбуси не могли проїхати - У Києві автобус протаранив маршрутку і заблокував рух тролейбусів (фото)
    Через ДТП тролейбуси не могли проїхати
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП рух тролейбусів на площі Перемоги було зупинено

    У четвер, 18 лютого, ввечері на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На зупинці транспорту автобус зіткнувся з маршруткою.

    В результаті цієї ДТП було повністю зупинено рух тролейбусів.

    1_167

    Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримувався рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 по проспекту Перемоги/вул. Гончара у напрямку станції метро «Площа Льва Толстого». На місце було викликано поліцію.

    Рух тролейбусів було відновлено о 20:17. Курсування з відхиленням від графіка.

    Як повідомлялося, 17 лютого о 6 годині ранку столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies