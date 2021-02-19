У Києві автобус протаранив маршрутку і заблокував рух тролейбусів (фото)
Через ДТП рух тролейбусів на площі Перемоги було зупинено
У четвер, 18 лютого, ввечері на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На зупинці транспорту автобус зіткнувся з маршруткою.
В результаті цієї ДТП було повністю зупинено рух тролейбусів.
Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримувався рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 по проспекту Перемоги/вул. Гончара у напрямку станції метро «Площа Льва Толстого». На місце було викликано поліцію.
Рух тролейбусів було відновлено о 20:17. Курсування з відхиленням від графіка.
Як повідомлялося, 17 лютого о 6 годині ранку столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння.