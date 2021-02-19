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    У Тернополі величезна бурулька розтрощила автомобіль (фото)

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    Бурулька вщент розбила заднє скло автівки - У Тернополі величезна бурулька розтрощила автомобіль (фото)
    Бурулька вщент розбила заднє скло автівки
    Фото: Михайло Марцинковський/Іnstagram

    Небезпечні крижані утворення – результат неприбраного снігу

    У Тернополі водій «Шкоди» невдало припаркувався – бурульки, які почали танути й падати, розбили йому скло автівки. Випадок трапився в центрі Тернополя – поблизу банку «Аваль», що на вулиці Йосипа Сліпого.

    «Бурульки бувають дуже небезпечні. Хто буде в центрі – піднімайте голови вгору», – написав у соцмережі Іnstagram Михайло Марцинковський.

    Він також додав фото на підтвердження своїх слів. На світлинах – розбите заднє скло в припаркованій поряд із банком автівці, а всередині салону лежать величезні брили льоду, які звалилися з даху розташованої поряд будівлі.

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    У Тернополі величезна бурулька розтрощила автомобіль (фото)
    У Тернополі величезна бурулька розтрощила автомобіль (фото)

    Нагадаємо, на території Тернопільської області пройшли рясні снігопади. У п'ятницю, 19 лютого, вдень 3-8º морозу. На дорогах ожеледиця.

    До речі, у Львові після рясних снігопадів та підвищення температури повітря на будинках утворилися величезні бурульки, завдовжки до трьох метрів.

    Столичні інспектори благоустрою приділяють особливу увагу бурулькам, що масово утворюються на дахах через перепад температур. Небезпечні крижані утворення – результат неприбраного снігу, тож керівники підприємств, незалежно від форм власності, отримують приписи та протоколи інспекторів благоустрою.

    14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

    Нагадаємо, незабаром опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом’якшиться: максимальний «мінус» вночі складе -18°, а вдень -13°.

    Теги: прогноз погоди автомобіль Тернопіль снігопад негода
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