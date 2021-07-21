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    Поквиталися за образи. На Київщині дівчата жорстоко побили школярку (відео 18+)

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    Троє подруг побили 14-річну дівчину - Поквиталися за образи. На Київщині дівчата жорстоко побили школярку (відео 18+)
    Троє подруг побили 14-річну дівчину
    Фото: скріншот із відео/«Сьогодні»

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    У місті Тараща Київської області 14-річну дівчину побив гурт дівчат. Справу вже розслідує поліція. Про це сайту «Сьогодні» розповіла старший інспектор з комунікацій Білоцерківського районного управління поліції Оксана Барковська.

    Інцидент стався 7 липня, на Івана Купала, близько 20:00 недалеко від центру міста. Там дівчина посварилася з трьома дівчатами віком 14, 17 і 20 років. Сварка переросла в бійку, і компанія надавала своїй опонентці ляпасів, а наймолодша била ногами по тілу та голові.

    У соцмережі повідомляють, що очевидці бійки не поспішали зупинити її. Крім того, поряд була присутня маленька дитина.

    У потерпілої на тілі синці. Наступного дня вона звернулася до поліції. Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ.

    Підозрювані розповіли копам, що постраждала їх словесно ображала і вони в такий спосіб провчили її. Раніше ці дівчата були найкращими подругами.

    Як повідомлялося, в кінці травня в районі Поштової площі у Києві група підлітків жорстоко познущалася над 12-річною дівчиною. Вони вдарили дитину по голові мінімум 7 разів, розбивали об голову сирі яйці і все це знімали на телефон, а відео виклали у соцмережу.

    Теги: Національна поліція України діти бійка Київщина булінг
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    Поквиталися за образи. На Київщині дівчата жорстоко побили школярку (відео 18+)