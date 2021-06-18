У столичній школі вчителька побила хлопчика з інвалідністю (відео)

Жорстоке ставлення вчительки до дітей тривалий час лишалося прихованим

У столичному навчальному закладі №58, що у Шевченківському районі Києва, вчителька побила учня з інвалідністю. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Слуги народу» Павло Сушко.

Нардеп опублікував відео інциденту. На кадрах видно, що жінка жорстоко хапає хлопчика, б'є його по обличчю і руках, а також різко смикає.

Сушко уточнив, що відео зняв асистент вчителя. «Таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим. Поки асистент вчителя не витримав і не надіслав це відео мамі», – повідомив він.

В інклюзивному класі вчаться дві дитини з інвалідністю. «Учитель не знаходить інший підхід і спільну мову з дитиною з розладами аутистичного спектру, крім як через рукоприкладство й агресію», – зазначив нардеп.

Сушко повідомив, що цей інцидент стане предметом розслідування тимчасової слідчої комісії. Крім того, є звернення до правоохоронних органів.

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