Оголошено підозру вчительці столичної школи, що побила учня

Вчительці загрожує штраф або виправні роботи

За погодженням з ювенальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури Києва відділом дізнання Шевченківського управління поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку класному керівнику першого класу однієї зі столичних шкіл за фактом умисного завдання удару малолітньому учню. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході дізнання встановлено, що дії вчителя, які набули значного суспільного резонансу наприкінці червня 2021 року, після опублікованого в мережі відео, сталися в березні поточного року. Тоді працівниця освітнього закладу безпідставно застосувала фізичне насильство щодо малолітнього учня, який перебуває на інклюзивній формі навчання.

Неправомірні дії вчителя кваліфіковано за ч. 1 ст. 126 КК України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Наразі дізнання триває.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як вчителька інклюзивного класу навчального закладу №58 побила учня з інвалідністю. На кадрах видно, що жінка жорстоко хапає хлопчика, б'є його по обличчю і руках, а також різко смикає.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація на запит омбудсмена повідомила, що вчительку звільнено з роботи.