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    Розбивали яйця об голову і знімали на відео. В Києві дівчинка стала жертвою жорстокого булінгу (відео)

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    Підлітки виклали в соцмережу відео знущання над дівчинкою - Розбивали яйця об голову і знімали на відео. В Києві дівчинка стала жертвою жорстокого булінгу (відео)
    Підлітки виклали в соцмережу відео знущання над дівчинкою
    Фото: скріншот із відео

    Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та струс мозку

    25 травня в районі Поштової площі у Києві група підлітків жорстоко познущалася над 12-річною дівчиною. Вони вдарили дитину по голові мінімум 7 разів, розбивали об голову сирі яйці і все це знімали на телефон, а відео виклали у соцмережу. Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Як тільки про ситуацію дізнались батьки, почали бити на сполох. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат 8-го скликання, радник нинішнього голови парламентського комітету з питань прав людини Ірина Суслова.

    «Близько 15:30 знайомі моєї дочки вирішили влаштувати так званий «злив» і розбити сирі яйця об її голову, паралельно принижуючи публічно. Її 7 разів ударили по голові! На щастя, вона змогла дістатися додому і лягти спати. Пізніше я отримала кілька відео від свого старшого сина – їх почали поширювати в різних каналах та в соцмережах, вихваляючись публічним булінгом і нападом. 6 підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати і напали, паралельно знімаючи все на свої телефони. У Каті закрита черепно-мозкова травма і струс мозку», – повідомила у Facebook мати дівчини Дарья Судакова.

    На цьому історія не закінчилась. Дитина досі отримує погрози від тих самих «знайомих» – мовляв, знущання будуть продовжуватись. Батьки звернулись до поліції.

    Суслова окремо звернулась до Подільського управління поліції у Києві, куди батьки Каті подали заяву ще 27 травня, але справа досі не відкрита.

    Жіночий рух «За майбутнє», лідером якого є Суслова, вже готує офіційне звернення до МВС України з приводу цієї ситуації з вимогою взяти справу на контроль. А також звертається до Уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби та до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

    Суслова також додала, що наразі імена всіх нападників та контакти батьків уже відомі.

    Теги: Національна поліція України Київ діти булінг
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    Розбивали яйця об голову і знімали на відео. В Києві дівчинка стала жертвою жорстокого булінгу (відео)