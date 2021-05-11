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    Поліцейські витягли на берег човен, який тонув у Дніпрі (фото)

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    Човен перебував у напівзатонулому стані - Поліцейські витягли на берег човен, який тонув у Дніпрі (фото)
    Човен перебував у напівзатонулому стані
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці розшукали власника човна

    В акваторії річки Дніпро поблизу Південного мосту поліцейські помітили човен, задня частина якого знаходилась у воді. Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій Києва правоохоронці оперативно зреагували та відбуксирували транспортний засіб до берега. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські розшукали власника водного транспорту та повідомили йому про подію.

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    Поліцейські витягли на берег човен, який тонув у Дніпрі (фото)
    Поліцейські витягли на берег човен, який тонув у Дніпрі (фото)
    Поліцейські витягли на берег човен, який тонув у Дніпрі (фото)

    «На борту човна «Ластівка», який знаходився у напівзатонулому стані, ми нікого не виявили. Тому одразу прийняли рішення доставити човен до берега та негайно повідомити про це власникові, якому нагадати про правила користування та зберігання судна. Аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому, необхідно постійно перевіряти кріплення у місцях якірної стоянки», – розповів начальник відділу поліції в річковому порту ГУНП у Києві Тарас Полієнко.

    Теги: Національна поліція України Київ ДСНС річка Дніпро
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