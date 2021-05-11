Пограбування на Оболоні: із магазину викрадено 17 гаджетів

Оперативники затримали одного зі злодіїв

На проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва невідомі пошкодили замок вхідних дверей магазину та викрали звідти телефони. Повідомлення про злочин надійшло на спецлінію 102. На вказану адресу виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що викрадено 17 одиниць товару, а це – планшети і телефони на загальну суму понад 214 тис. грн. Оперативні працівники проаналізували записи з камер відеоспостереження, які зафіксували момент вчинення злочину, та ідентифікували особу одного зі зловмисників.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У правопорушника вилучено один із викрадених телефонів із фото всіх гаджетів та їх IMEI-кодами.

Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з метою встановлення та затримання інших спільників та причетність їх до аналогічних злочинів.