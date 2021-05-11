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    У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)

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    ДТП на Набережному шосе - У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)
    ДТП на Набережному шосе
    Фото: dtp.kiev.ua

    Велисипедист отримав медичну допомогу на місці ДТП

    У вівторок, 11 травня, вранці на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля служби таксі Uber і велосипедиста. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водій таксі Uber збив велосипедиста. Обидва рухались в напрямку моста Патона.

    За попередніми даними, таксі наздогнало і вдарило велосипедиста. Гальмівний шлях відсутній.

    Медики на місці надали допомогу велосипедисту. Від госпіталізації він відмовився.

    Через ДТП рух Набережним шосе ускладнено. На місці працює поліція.

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    У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)
    У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)
    У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)

    Як повідомлялося, 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.

    Теги: таксі ДТП Київ водій Uber автомобіль велосипедист
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