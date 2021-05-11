У Києві таксі Uber збило велосипедиста (фото)

Велисипедист отримав медичну допомогу на місці ДТП

У вівторок, 11 травня, вранці на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля служби таксі Uber і велосипедиста. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій таксі Uber збив велосипедиста. Обидва рухались в напрямку моста Патона.

За попередніми даними, таксі наздогнало і вдарило велосипедиста. Гальмівний шлях відсутній.

Медики на місці надали допомогу велосипедисту. Від госпіталізації він відмовився.

Через ДТП рух Набережним шосе ускладнено. На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.