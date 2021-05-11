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    Український художник із Австралії зобразив «Кібер-Позняки 2077» (фото)

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    На картині художник зобразив літаючі автівки, таксі і навіть жовту маршрутку - Український художник із Австралії зобразив «Кібер-Позняки 2077» (фото)

    На картині художник зобразив літаючі автівки, таксі і навіть жовту маршрутку

    Фото: Газета Дарницькі Вісті

    Художник шість років жив і навчався в Києві

    Концепт-художник Валентин Порада зобразив київський житловий масив Позняки у футуристичному стилі. Назва роботи – «Кібер-Позняки 2077, або Український кіберпанк». Про це повідомляє газета «Дарницькі вісті».

    Валентин Порада родом із Кропивницького, проте майже два роки живе в місті Аделаїда, що на півдні Австралії. Там він працює у місцевій ігровій студії. До цього художник шість років жив і навчався в Києві.

    За словами Поради, він цікавиться цифровим мистецтвом вже десять років, зі шкільного віку.

    «Я не жив на Позняках, коли навчався у Києві, але досить довгий час зустрічався з дівчиною, що там мешкала, і я часто у неї гостив, тож дуже добре запам'ятав атмосферу цього району», – розповів художник про свій творчий задум.

    Порада додав: «Сама картинка – така собі ностальгія за тим життям, що було у мене в Україні, і водночас – спроба застосувати навички, які я отримав на роботі, у своєму проєкті».

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    Український художник із Австралії зобразив «Кібер-Позняки 2077» (фото)
    Український художник із Австралії зобразив «Кібер-Позняки 2077» (фото)

    Нагадаємо, восени 2020 року на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Теги: Київ мурал мистецтво
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