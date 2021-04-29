  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліцейські знайшли парочку, яка зухвало курила у вагоні метро (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчина курила у вагоні метро - Поліцейські знайшли парочку, яка зухвало курила у вагоні метро (відео)
    Дівчина курила у вагоні метро
    Фото: скріншот з відео

    Правоохоронці притягнули хлопця та дівчину до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та дрібне хуліганство

    Поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки. Дана подія була зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення управління поліції в метрополітені.

    Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, після проведення заходів правоохоронці затримали двох місцевих мешканців.

    «Ми опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників правопорядку у столичній підземці. Вже після зібраної інформації за прикметами встановили їх місцезнаходження. Свій вчинок вони пояснили, що курили цигарки та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі», - повідомив правоохоронець.

    Порушники – 21-річна дівчина та 24-річний хлопець. Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Крім того, правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду.

    Теги: Національна поліція України Київ метро штраф кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies