Поліцейські знайшли парочку, яка зухвало курила у вагоні метро (відео)

Правоохоронці притягнули хлопця та дівчину до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та дрібне хуліганство

Поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки. Дана подія була зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення управління поліції в метрополітені.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, після проведення заходів правоохоронці затримали двох місцевих мешканців.

«Ми опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників правопорядку у столичній підземці. Вже після зібраної інформації за прикметами встановили їх місцезнаходження. Свій вчинок вони пояснили, що курили цигарки та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі», - повідомив правоохоронець.

Порушники – 21-річна дівчина та 24-річний хлопець. Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду.