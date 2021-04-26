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    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)

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    У вагонах метро пасажири не дотримуються соціальної дистанції - Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)
    У вагонах метро пасажири не дотримуються соціальної дистанції
    Фото: 44.uа

    Перед входом на станцію метро «Позняки» утворилася величезна черга

    У столичному метро все виглядає так, ніби в Києві немає локдауну через коронавірус. Так, сьогодні, 26 квітня, вранці на платформах у метро скупчення людей, у вагонах потягів багато пасажирів.

    Сайт 44.uа оприлюднив фото зі столичної підземки.

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    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)
    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)
    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)
    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)
    Заповнені вагони і натовпи на станціях. Як працює метро під час локдауну (фото)

    А на станції метро «Позняки» перед входом у метро утворилася величезна черга. Відповідне фото опублікував паблік «Киев сейчас».

    За попередньою інформацією, черга розтяглася у підземному переході аж на вулицю через те, що на вхід на станцію метро відкриті лише одні двері.

    Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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