Стало відомо, скільки у київській підземці виписано штрафів за порушення карантину

Під час карантину проїзд у столичній підземці дозволено лише у захисній масці

З 5 квітня в київському метро виявлено понад 200 порушників карантину

Із початку 2021 року на порушників карантину в київському метрополітені наклали штрафів на понад 197 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі управління поліції у столичному метрополітені у відповідь на запит УНН.

«З початку року по теперішній час працівниками управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», виявлено та задокументовано за ч.2 ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей. – Ред.) 1164 осіб, які вчинили дане правопорушення та накладено штраф у розмірі 197 880 грн», – йдеться в документі.

Також повідомляється, що з 5 квітня, коли в столиці почав діяти жорсткий карантин, було виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення карантину в київському метро 221 особу та накладено штраф у розмірі 37,57 тис. грн.

Окрім того, повідомляється, що поліцейські столичної підземки спільно з працівниками муніципальної варти, Національної гвардії України, служби воєнізованої охорони КП «Київський метрополітен» продовжують контролювати дотримання пасажирами столичної підземки карантинних обмежень. Правоохоронці спочатку проводять превентивні заходи, а після складають адміністративні протоколи, щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.44-3 КУпАП та накладають стягнення у вигляді штрафу 170 грн.

«Поліцейські в першу чергу націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. Разом з тим працівники поліції столичного метрополітену звертаються до пасажирів та наголошують їм про дотримання протиепідемічних заходів та не наражати себе та інших осіб на небезпеку», – зазначається у відповіді на запит.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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