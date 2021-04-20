Метро за перепустками. У підземці катаються підлітки і шокують витівками (відео)

У підземці їздять не тільки працівники критичної інфраструктури, яким офіційно видавались спецперепустки

У столичному метро у зв'язку з посиленими карантинними заходами в Києві можливий проїзд лише за спеціальними перепустками. Проте, наразі в підземці їздять не тільки працівники критичної інфраструктури, яким офіційно видавались спецперепустки.

Так, у соцмережі з’явилося відео, на якому видно, що підлітки у вагоні метро, та ще й курять.

Відео оприлюднено на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

«Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?» – підписав ролик автор відео.

На інцидент відреагували розгнівані користувачі соцмережі.

«Мабуть, у них оригінальні спецперепустки, а не підробка за 200 гривень з інтернету... Одразу ж видно, на відео лікарі, аптекарі, рятувальники та інші працівники критичної інфраструктури», – написав Victor Knight.

Скріншот коментарів під дописом

Користувачі соцмережі вважають, що працівники метрополітену та правоохоронці повинні ідентифікувати зухвалих порушників за допомогою камер відеоспостереження.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.