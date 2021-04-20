Метро за перепустками. У підземці катаються підлітки і шокують витівками (відео)
У підземці їздять не тільки працівники критичної інфраструктури, яким офіційно видавались спецперепустки
У столичному метро у зв'язку з посиленими карантинними заходами в Києві можливий проїзд лише за спеціальними перепустками. Проте, наразі в підземці їздять не тільки працівники критичної інфраструктури, яким офіційно видавались спецперепустки.
Так, у соцмережі з’явилося відео, на якому видно, що підлітки у вагоні метро, та ще й курять.
Відео оприлюднено на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.
«Мда, цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити в метро, а ці курилки влаштовують?» – підписав ролик автор відео.
На інцидент відреагували розгнівані користувачі соцмережі.
«Мабуть, у них оригінальні спецперепустки, а не підробка за 200 гривень з інтернету... Одразу ж видно, на відео лікарі, аптекарі, рятувальники та інші працівники критичної інфраструктури», – написав Victor Knight.
Користувачі соцмережі вважають, що працівники метрополітену та правоохоронці повинні ідентифікувати зухвалих порушників за допомогою камер відеоспостереження.
Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.