Поліція провела масове затримання мігрантів-нелегалів на ринку «Троєщина» (фото)



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На ринку затримано 17 незаконних мігрантів Фото: ДМС

Частину іноземців буде примусово повернено в країну походження

22 жовтня під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області і співробітників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної поліції на ринку «Троєщина» в Деснянському районі було виявлено 17 іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Афганістану, Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану, Грузії, Китаю, Вірменії та Бангладеш, повідомляє пресслужба ДМС.

Іноземці проживали на території України без необхідних документів. Дехто з них взагалі незаконно потрапив на територію нашої країни, у інших закінчився термін перебування в Україні.

Усіх порушників притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

Відносно 11 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження, ще двом іноземцям скорочено терміни тимчасового перебування в Україні.

Нагадаємо, що 18 жовтня стартував практичний етап всеукраїнських профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», який триватиме до 19 листопада 2019 року.

Днями правоохоронці затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.