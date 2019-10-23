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    Поліція провела масове затримання мігрантів-нелегалів на ринку «Троєщина» (фото)

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    На ринку затримано 17 незаконних мігрантів - Поліція провела масове затримання мігрантів-нелегалів на ринку «Троєщина» (фото)
    На ринку затримано 17 незаконних мігрантів
    Фото: ДМС

    Частину іноземців буде примусово повернено в країну походження

    22 жовтня під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області і співробітників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної поліції на ринку «Троєщина» в Деснянському районі було виявлено 17 іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

    Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Афганістану, Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану, Грузії, Китаю, Вірменії та Бангладеш, повідомляє пресслужба ДМС.

    Іноземці проживали на території України без необхідних документів. Дехто з них взагалі незаконно потрапив на територію нашої країни, у інших закінчився термін перебування в Україні.

    Усіх порушників притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

    Відносно 11 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження, ще двом іноземцям скорочено терміни тимчасового перебування в Україні.

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    Поліція провела масове затримання мігрантів-нелегалів на ринку «Троєщина» (фото)
    Поліція провела масове затримання мігрантів-нелегалів на ринку «Троєщина» (фото)

     

    Нагадаємо, що 18 жовтня стартував практичний етап всеукраїнських профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», який триватиме до 19 листопада 2019 року.

    Днями правоохоронці затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.

    Національна поліція України Київ мігранти іноземці Троєщина Державна міграційна служба
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