На ринку «Столичний» поліція затримала мігрантів-нелегалів (фото)



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Іноземці на ринку займалися фасуванням овочів

Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з полком поліції особливого призначення Київської області затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відносно затриманих осіб складено адмінпротокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання щодо примусового повернення нелегалів до країни походження.

Затримання відбулося в ході проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Вони націлені на запобігання та протидію нелегальній міграції, перевірку дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в України.

Всього з початку проведення практичного етапу операції виявлено 15 порушень адміністративного законодавства за участю іноземців. До ДМС направлено подання про скасування дозволу на імміграцію, скорочення строку тимчасового перебування в Україні та примусового повернення в країну походження.

Поліція закликає громадян повідомляти на «102» про факти незаконного перебування осіб в Україні.