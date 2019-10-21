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    На ринку «Столичний» поліція затримала мігрантів-нелегалів (фото)

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    На ринку «Столичний» поліція затримала мігрантів-нелегалів (фото)

    Іноземці на ринку займалися фасуванням овочів

    Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з полком поліції особливого призначення Київської області затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Відносно затриманих осіб складено адмінпротокол за  ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Вирішується питання щодо примусового повернення нелегалів до країни походження.

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    На ринку «Столичний» поліція затримала мігрантів-нелегалів (фото)
    На ринку «Столичний» поліція затримала мігрантів-нелегалів (фото)

    Затримання відбулося в ході проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Вони націлені на запобігання та протидію нелегальній міграції, перевірку дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в України.

    Всього з початку проведення практичного етапу операції виявлено 15 порушень адміністративного законодавства за участю іноземців. До ДМС направлено подання про скасування дозволу на імміграцію, скорочення строку тимчасового перебування в Україні та примусового повернення в країну походження.

    Поліція закликає громадян повідомляти на «102» про факти незаконного перебування осіб в Україні.

    Національна поліція України Київ мігранти іноземці Київщина
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