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    У ЄС не узгодили систему розподілу мігрантів

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    Лише 12 країн заявили, що вони будуть готові приймати врятованих мігрантів&nbsp; - У ЄС не узгодили систему розподілу мігрантів
    Лише 12 країн заявили, що вони будуть готові приймати врятованих мігрантів 

    ФРН, Франція, Італія і Мальта два тижні тому запропонували план зі створення системи квот для розподілу врятованих в морі мігрантів

    Міністри внутрішніх справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі не змогли узгодити конкретні домовленості про те, які країни будуть готові прийняти врятованих в Середземному морі мігрантів.

    Про це повідомляє DW.

    Німеччина, Франція, Італія і Мальта два тижні тому запропонували план зі створення системи квот для розподілу врятованих в морі мігрантів, яких в основному привозять в італійські порти.

    Міністри цих країн заявили, що в Люксембурзі будуть оголошені політичні рішення проблеми. Проте, тільки 12 країн заявили, що вони будуть готові приймати врятованих мігрантів на індивідуальній основі і тільки після вирішення низки додаткових технічних питань.

    Фінляндія, яка в даний час головує в ЄС, не висловила зацікавленості в обов'язковій системі квот, як і Австрія з Люксембургом.

    Болгарія, Кіпр і Греція відзначили той факт, що група з чотирьох країн, яка зібралася на Мальті, займалася тільки проблемою врятованих мігрантів між Лівією й Італією, і не звернула уваги на мігрантів, які прибувають до Європи через східне Середземномор'я.

    Франція і Нідерланди заявляють, що вони готові прийняти тільки тих людей, у яких є чіткі підстави для надання притулку, або осіб, які мають статус біженця.

    Східноєвропейські країни ще раз підтвердили своє принципове неприйняття будь-якого плану, який буде зобов'язувати їх приймати мігрантів.

    Таким чином, залишається неясним, які мігранти та шукачі притулку з Італії і Мальти повинні бути розподілені в інші країни. 

     

    Австрія ЄС Німеччина Греція Франція Нідерланди Італія мігранти Фінляндія Болгарія Кіпр
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