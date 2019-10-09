У ЄС не узгодили систему розподілу мігрантів



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Лише 12 країн заявили, що вони будуть готові приймати врятованих мігрантів

ФРН, Франція, Італія і Мальта два тижні тому запропонували план зі створення системи квот для розподілу врятованих в морі мігрантів

Міністри внутрішніх справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі не змогли узгодити конкретні домовленості про те, які країни будуть готові прийняти врятованих в Середземному морі мігрантів.

Про це повідомляє DW.

Німеччина, Франція, Італія і Мальта два тижні тому запропонували план зі створення системи квот для розподілу врятованих в морі мігрантів, яких в основному привозять в італійські порти.

Міністри цих країн заявили, що в Люксембурзі будуть оголошені політичні рішення проблеми. Проте, тільки 12 країн заявили, що вони будуть готові приймати врятованих мігрантів на індивідуальній основі і тільки після вирішення низки додаткових технічних питань.

Фінляндія, яка в даний час головує в ЄС, не висловила зацікавленості в обов'язковій системі квот, як і Австрія з Люксембургом.

Болгарія, Кіпр і Греція відзначили той факт, що група з чотирьох країн, яка зібралася на Мальті, займалася тільки проблемою врятованих мігрантів між Лівією й Італією, і не звернула уваги на мігрантів, які прибувають до Європи через східне Середземномор'я.

Франція і Нідерланди заявляють, що вони готові прийняти тільки тих людей, у яких є чіткі підстави для надання притулку, або осіб, які мають статус біженця.

Східноєвропейські країни ще раз підтвердили своє принципове неприйняття будь-якого плану, який буде зобов'язувати їх приймати мігрантів.

Таким чином, залишається неясним, які мігранти та шукачі притулку з Італії і Мальти повинні бути розподілені в інші країни.