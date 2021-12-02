Поліція розшукує чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом (фото)

Чоловік перебував на примусовому лікуванні згідно з ухвалою суду

Поліція Київщини розшукує Дмитра Равліса, 2000 року народження, який втік Київськом міської психоневрологічної лікарні №3, що в Глевасі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

30 листопада близько 21 години чоловік скоїв втечу з відділення №5 лікарні. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно з ухвалою Смілянського районного суду Черкаської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Прикмети чоловіка: на вигляд 18-20 років, зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке (стрижка типу «ірокез»), очі карі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі, мова нерозбірлива, на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнений: куртка темно-синього кольору, спортивні штани чорного кольору, гумові капці.

Чоловік має психічні розлади.

Поліція розшукує Дмитра Равліса

«Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102!» – закликає поліція.

Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича.