Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)

Поліція знайшла зниклих дівчину та двох хлопців у Білій Церкві

Друзі вимкнули мобільні телефони та опинилися за 100 км від Києва

Столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції Києва звернулися батьки трьох неповнолітніх і повідомили, що протягом дня діти не повернулися додому, а їхні мобільні вимкнені. Правоохоронці терміново розпочали пошуки неповнолітніх і передали орієнтування про зниклих осіб колегам із усіх областей України.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко, неповнолітні спочатку гуляли по Києву, а потім вирішили подорожувати.

«Один із підлітків запропонував друзям поїхати погуляти за межі столиці. Щоб роздобути гроші на поїздку, він здав у ломбард домашній ноутбук. Після цього неповнолітні поїхали до Білої Церкви, де біля одного зі супермаркетів їх помітили місцеві правоохоронці. Підлітки були схожі на розшукуваних осіб, тому поліцейські зв’язалися з нами і ми негайно вирушили за підлітками. На щастя, вони ніяк не постраждали та перебували у задовільному фізичному та емоційному стані», – повідомив правоохоронець.

Встановлено, що неповнолітні мають проблеми з навчанням і дисципліною у школі. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками, а також попередили про можливі наслідки таких «мандрівок».

«Звертаємося до всіх громадян: приділяйте більше уваги власним дітям, цікавтеся їхнім життям і намірами. Це може вберегти їх від небезпеки необдуманих вчинків», – сказав Міщенко.

Раніше повідомлялося, про розшук 13-річного Ярослава Якименка на Київщині. Хлопчик 12 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання в м. Переяслав і не повернувся.