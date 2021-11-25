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    Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)

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    Поліція знайшла зниклих дівчину та двох хлопців у Білій Церкві - Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)
    Поліція знайшла зниклих дівчину та двох хлопців у Білій Церкві
    фото: Нацполіція

    Друзі вимкнули мобільні телефони та опинилися за 100 км від Києва

    Столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До поліції Києва звернулися батьки трьох неповнолітніх і повідомили, що протягом дня діти не повернулися додому, а їхні мобільні вимкнені. Правоохоронці терміново розпочали пошуки неповнолітніх і передали орієнтування про зниклих осіб колегам із усіх областей України.

    Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко, неповнолітні спочатку гуляли по Києву, а потім вирішили подорожувати.

    «Один із підлітків запропонував друзям поїхати погуляти за межі столиці. Щоб роздобути гроші на поїздку, він здав у ломбард домашній ноутбук. Після цього неповнолітні поїхали до Білої Церкви, де біля одного зі супермаркетів їх помітили місцеві правоохоронці. Підлітки були схожі на розшукуваних осіб, тому поліцейські зв’язалися з нами і ми негайно вирушили за підлітками. На щастя, вони ніяк не постраждали та перебували у задовільному фізичному та емоційному стані», – повідомив правоохоронець.

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    Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)
    Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)

    Встановлено, що неповнолітні мають проблеми з навчанням і дисципліною у школі. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками, а також попередили про можливі наслідки таких «мандрівок».

    «Звертаємося до всіх громадян: приділяйте більше уваги власним дітям, цікавтеся їхнім життям і намірами. Це може вберегти їх від небезпеки необдуманих вчинків», – сказав Міщенко.

    Раніше повідомлялося, про розшук 13-річного Ярослава Якименка на Київщині. Хлопчик 12 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання в м. Переяслав і не повернувся.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    Опинилися за 100 км від Києва: поліція розшукала трьох зниклих підлітків (фото)