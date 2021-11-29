На Київщині зник безвісти 15-річний хлопчик (фото)

Раніше хлопець уже зникав та розшукувався поліцією

Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. Про це повідомляє «Київ оперативний».

15-річний хлопець 27 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання у м. Бориспіль та не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Раніше хлопець уже зникав та розшукувався працівниками поліції.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 176 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся коротке, темне.

Був одягнений: чорна спортивна куртка, спортивні штани світлого кольору, кросівки білі.

Розшукується Дмитро Сидорович

При отриманні будь якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця слід телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.