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    Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)

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    Правоохоронці розшукали чоловіка в лісі - Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)
    Правоохоронці розшукали чоловіка в лісі
    фото: Нацполіція

    Батьки самостійно шукали сина і теж заблукали

    15 листопада близько 18 години до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що їх 26-річний син о 12 годині пішов до лісу у селі Ровжі та не повернувся. На пошуки хлопця виїхали працівники відділення реагування патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Відразу після повідомлення до поліції на пошуки сина виїхали й батьки. Проте останні також заблукали та застрягли на автомобілі у темну пору доби.

    Зусиллями патрульної поліції, поліцейського офіцера громади та єгерської служби вдалося розшукати та повернути додому як чоловіка, так і батьків.

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    Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)
    Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)
    фото: Нацполіція

    Встановлено, що хлопець нещодавно повернувся з-за кордону та за порадою друга вирушив до лісу на пошуки оленячих рогів.

    «Шановні громадяни, якщо ви не впевнені у своїх силах та не орієнтуєтеся у лісових місцевостях, закликаємо вас залишитися вдома. Також попереджаємо, що температура повітря значно знизилася, тому довге перебування у лісі може привезти до непоправних наслідків», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

    Як повідомялося, на Черкащині в лісі знайшли муміфіковане тіло. Як з'ясувалося, 22-річного хлопця розшукували кілька місяців.

    Теги: Національна поліція України Київщина ліс розшук
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    Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)