Під Києвом молодик пішов у ліс по оленячі роги та заблукав (фото)
Батьки самостійно шукали сина і теж заблукали
15 листопада близько 18 години до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що їх 26-річний син о 12 годині пішов до лісу у селі Ровжі та не повернувся. На пошуки хлопця виїхали працівники відділення реагування патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Відразу після повідомлення до поліції на пошуки сина виїхали й батьки. Проте останні також заблукали та застрягли на автомобілі у темну пору доби.
Зусиллями патрульної поліції, поліцейського офіцера громади та єгерської служби вдалося розшукати та повернути додому як чоловіка, так і батьків.
Встановлено, що хлопець нещодавно повернувся з-за кордону та за порадою друга вирушив до лісу на пошуки оленячих рогів.
«Шановні громадяни, якщо ви не впевнені у своїх силах та не орієнтуєтеся у лісових місцевостях, закликаємо вас залишитися вдома. Також попереджаємо, що температура повітря значно знизилася, тому довге перебування у лісі може привезти до непоправних наслідків», – ідеться в повідомленні правоохоронців.
Як повідомялося, на Черкащині в лісі знайшли муміфіковане тіло. Як з'ясувалося, 22-річного хлопця розшукували кілька місяців.