На Львівщині на кандидата в депутати міськради скоїли напад



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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 157 Кримінального кодексу

За скоєне зловмисникам загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі

У Львівській області під час передвиборчої агітації кандидата в депутати міськради двоє чоловіків скоїли на нього напад та пошкодили його автомобіль.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ.

Ввечері 17 жовтня один з кандидатів до Львівської міської ради повідомив, що у селищі Рудно невідомі особи перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, вчинили бійку та пошкодили його автомобіль.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особи зловмисників – місцевих мешканців віком 24 та 31 рік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 157 Кримінального кодексу (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

До слова, станом на 16 жовтня з початку виборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 511 заяв та повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.