На Одещині побили головного редактора місцевої газети



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На Одещині побили головного редактора місцевої газети

Напад стався під час зйомок репортажу

У суботу, 17 жовтня, у селищі Великодолинське (Одеська область) троє невідомих побили головного редактора місцевої газети. Напад стався під час зйомок репортажу.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження та струс мозку. Його доставили до лікарні, де надали медичну допомогу.

Зловмисники напали на головного редактора видання «Альтернатива» Романа Варшанідзе, про що він сам розповів на своїй сторінці у Facebook.

Він підозрює, що напад могли скоїти представники однієї з політичних партій.

Відомості про напад правоохоронці занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, подію кваліфікували як погрозу або насильство щодо журналіста.

Зараз поліція встановлює та розшукує нападників. Слідство у справі триває.