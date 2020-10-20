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    Підпали й викрадення авто, напади з ножем: виборчі баталії повернули Обухів в 90-ті

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    Автомобіль&nbsp;кандидата в депутати Обухівської міськради від &laquo;Батьківщини&raquo; Валєха Магсудова згорів ущент - Підпали й викрадення авто, напади з ножем: виборчі баталії повернули Обухів в 90-ті
    Автомобіль кандидата в депутати Обухівської міськради від «Батьківщини» Валєха Магсудова згорів ущент
    Фото: Батьківщина

    Вночі скоєно напад з ножем на голову виборчого штабу партії «Сила і честь» в Обухівському районі

    У ніч на 19 жовтня на Київщині було спалено автомобіль кандидата в депутати Обухівської міськради від «Батьківщини» Валєха Магсудова. Автівка згоріла вщент.

    Також було викрадено автомобіль лідера місцевого осередку партії «Сила і честь» Дмитра Зрайченка. Останній нещодавно зробив заяву про підтримку своєю політсилою представниці «Батьківщини» Лариси Ільєнко, як єдиного кандидата на посаду голови Обухівської ОТГ.

    «Батьківщини» вважає ці інциденти пов’язаними між собою і розцінює їх як спроби залякування та тиску з боку опонентів.

    У ніч на 20 жовтня близько 01:30 на голову Обухівського осередку партії «Сила і честь» Зрайченка було здійснено напад невідомою особою із ножем. Напад стався біля будинку, у якому проживає чоловік.

    Зрайченко отримав ножове поранення, численні забої спини,ребер та голови. Наразі його життю нічого загрожує.

    Обухівський осередок партії «Сила і честь» чекає на реакцію правоохоронців на останні події.

    Батьківщина кримінал вибори Київщина напад автомобіль Сила і честь
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