Поліція стягнула сили в центр Києва: вулицями йде колона націоналістів (відео)



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Учасники акції проводять мітинг під будівлею СБУ Фото: скріншот відео

Національний корпус проводить акцію «Ні - реваншу антиукраїнських сил»

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва під час анонсованої акції представників Національного корпусу.

Для забезпечення публічної безпеки і порядку задіяно працівників структурних підрозділів столичної поліції та віськовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою не допущення будь-яких правопорушень», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Представники Національного корпусу вже розпочали акцію «Ні - реваншу антиукраїнських сил».

Вони йдуть колоною до СБУ та Мін’юсту з вимогою «вжити конкретних кроків щодо кремлівських агентів в українській політиці, щоб зупинити їхню антидержавну діяльність».