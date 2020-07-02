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    Новини

    Поліція стягнула сили в центр Києва: вулицями йде колона націоналістів (відео)

    • Розсилка
    Учасники акції проводять мітинг під будівлею СБУ - Поліція стягнула сили в центр Києва: вулицями йде колона націоналістів (відео)
    Учасники акції проводять мітинг під будівлею СБУ
    Фото: скріншот відео

    Національний корпус проводить акцію «Ні - реваншу антиукраїнських сил»

    Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва під час анонсованої акції представників Національного корпусу.

    Для забезпечення публічної безпеки і порядку задіяно працівників структурних підрозділів столичної поліції та віськовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою не допущення будь-яких правопорушень», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

    Представники Національного корпусу вже розпочали акцію «Ні - реваншу антиукраїнських сил».

    Вони йдуть колоною до СБУ та Мін’юсту з вимогою «вжити конкретних кроків щодо кремлівських агентів в українській політиці, щоб зупинити їхню антидержавну діяльність».

    Національна поліція України Київ партії протести у Києві Національний корпус
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