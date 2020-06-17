Під час протестів у центрі Києва полетіли димові шашки: є затримані (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час масових акцій Фото: Нацполіція

Поліція затримала молодиків, які порушували правопорядок

Сьогодні, 17 червня, під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські затримали кількох осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Близько 12-ї години агресивно налаштовані молодики кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували та затримали кількох осіб», - йдеться в повідомленні.

Затриманих доставляють до територіального управління поліції. Після проведення перевірки діям правопорушників буде надана правова оцінка.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та правопорядок і закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Києва поліцейські посилили заходи безпеки у зв’язку з проведенням масових заходів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в центрі Києва проводить свою акцію партія Шарія. Учасники акції вимагають від влади відреагувати на «чисельні побиття журналістів та свавілля поліції щодо мирних громадян». Вранці колона мітингувальників пройшла вулицею Інститутською на Банкову. Колону супроводжували правоохоронці.